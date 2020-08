«Mulan»: il live-action arriva a settembre su Disney Plus (ma solo negli USA) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nonostante le ripetute smentite di Donald Trump, i contagi e i decessi legati al coronavirus negli Stati Uniti sono sempre più alti e preoccupanti. A soffrirne è, indirettamente, anche l’industria audiovisiva che, dopo aver posticipato molte delle uscite previste per il 2020, comincia a ragionare su mezzi alternativi per far sì che il pubblico possa vedere le pellicole in stand-by degli ultimi mesi. Tra queste soluzioni, la più coraggiosa è senz’altro quella intrapresa dalla Disney, che decide di far uscire il live-action di Mulan su Disney Plus negli Stati Uniti, in Canada e in Nuova Zelanda il 4 settembre. Il film, uno dei più attesi dell’anno, non sarà, tuttavia, inserito all’interno del catalogo degli abbonati al servizio: per vederlo, come sottolinea Bob Chepak, amministratore delegato di Disney, gli utenti dovranno sborsare 29.99 dollari extra. https://www.youtube.com/watch?v=Ms_O-tj4GeE Leggi su vanityfair

