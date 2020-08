Messina, mamma e figlio di 4 anni scompaiono nel nulla dopo un incidente: ricerche in corso (Di mercoledì 5 agosto 2020) Messina, mamma e figlio di 4 anni scompaiono nel nulla dopo un incidente. Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio Joele Mondello, di 4 anni, sono scomparsi da ormai quasi 24 ore nel nulla dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza di Caronia, sul viadotto Pizzo Turda. Al via le ricerche della polizia, dopo l’allarme lanciato dal marito della donna: è giallo. Giallo a Messina, dove Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio Joele, di 4 anni, sono ... Leggi su limemagazine.eu

emergenzavvf : #Messina #4agosto, #vigilidelfuoco impegnati con cinofili, esperti in topografia e droni per la ricerca di una mamm… - fanpage : Mamma Viviana e figlio Gioele di 4 anni scompaiono nel nulla dopo un incidente: ricerche in corso - Affaritaliani : Mamma e figlio scomparsi: 'Non ho più niente,rivoglio il mio passato' - Affaritaliani : Messina, mamma e figlio scomparsi: 'Non ho più niente,rivoglio il mio passato' - notizie01650053 : donna si sarebbe allontanata insieme al figlioletto nelle campagne circostanti. Ad avvertire le forze dell'ordine i… -