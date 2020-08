Inter-Getafe, Bordalas: “Rigore? Errore che ci può stare” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Josè Bordalas nel post partita di Inter-Getafe, match degli ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020 L’allenatore del Getafe Josè Bordalas al termine del match perso contro l’Inter per 2 a 0 e valevole per gli ottavi di finale dell’Europa League, ha raccontato le sue impressioni sul match della ‘Arena auf Schalke’ in conferenza stampa. “Peccato, la squadra aveva Interpretato la partita in maniera fenomenale. Sono orgoglioso di questi ragazzi, avessimo segnato il rigore la partita avrebbe potuto anche cambiare. Ma non voglio incolpare nessuno, può succedere. Ora dobbiamo riposarci”. L'articolo Inter-Getafe, Bordalas: “Rigore? ... Leggi su intermagazine

