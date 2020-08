Inter ai quarti di Europa League, 2-0 al Getafe (Di mercoledì 5 agosto 2020) AGI - L'Inter batte il Getafe 2-0 e si qualifica ai quarti di Europa League. Decisivi i gol di Lukaku ed Eriksen, oltre al rigore fallito dagli spagnoli con Molina sull'1-0: ora la squadra di Conte aspetta la vincente del confronto tra Rangers e Leverkusen, con i tedeschi vincenti per 3-1 all'andata. L'inizio è difficile per i nerazzurri, tant'è che dopo neanche due giri d'orologio rischiano di trovarsi subito sotto: Maksimovic stacca di testa sul cross di Nyom, Handanovic e' super e salva i suoi. Al 18' altro grande pericolo per la squadra di Conte, con Mata che tarda troppo la conclusione su invito di Cucurella, venendo murato dalla retroguardia nerazzurra. La risposta dell'Inter arriva intorno alla mezz'ora, quando Lautaro chiama per due volte Soria ... Leggi su agi

