Incidente mortale in Sicilia: coinvolte cinque persone (Di mercoledì 5 agosto 2020) Incidente mortale in Sicilia, ad Agrigento. coinvolte cinque persone, un decesso dopo uno scontro tra auto e moto. I dettagli Incidente mortale in Sicilia, ad Agrigento, fatale per un 74enne argentino a bordo del suo scooter. L’impatto sarebbe stato violento ed avrebbe coinvolto un motociclo e due vetture, una Fiat 500 L ed una Fiat 500 X. E’ accaduto a viale Emporium ed a perdere la vita è stato Juan Carlos Nestoa Acosta, nato in Argentina e residente a Favara. Un solo decesso ma quattro feriti in un pomeriggio di sangue nell’agrigentino. Inutili i soccorsi per il sudamericano, con la rianimazione che non ha avuto gli effetti sperati. Sul posto, ovviamente, sono accorsi i mezzi dei 118 ma anche la polizia ... Leggi su bloglive

PrimaStampa_eu : Terribile incidente mortale: schianto coinvolge due auto e uno scooter. Il sinistro ha causato un decesso e quattro… - filca_lazionord : RT @FilcaCisl: Incidente mortale nel cantiere del by pass ferroviario dell’#Orte-#Falconara, la seconda morte bianca nel 2020 in provincia… - dancapaolo : RT @FilcaCisl: Incidente mortale nel cantiere del by pass ferroviario dell’#Orte-#Falconara, la seconda morte bianca nel 2020 in provincia… - Mariocanale47 : RT @FilcaCisl: Incidente mortale nel cantiere del by pass ferroviario dell’#Orte-#Falconara, la seconda morte bianca nel 2020 in provincia… - UrbanoFalcone : RT @FilcaCisl: Incidente mortale nel cantiere del by pass ferroviario dell’#Orte-#Falconara, la seconda morte bianca nel 2020 in provincia… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente mortale Incidente mortale a Polla: 53enne indagata per omicidio stradale Giornale del Cilento La Fiorini Packaging emette Bond da quattro milioni di euro con Intesa Sanpaolo

3' di lettura Senigallia 05/08/2020 - Il finanziamento è inserito all’interno del Programma Basket Bond di Intesa Sanpaolo in partnership con ELITE per sostenere le PMI italiane più virtuose. La cresc ...

Incidenti lavoro: travolto da ruspa in azienda, morto 52enne

(ANSA) - ANCONA, 05 AGO - Un altro incidente mortale sul lavoro, il secondo oggi, nelle Marche: a Caprazzino di Sassocorvaro (Pesaro Urbino), nell'azienda Montefeltro Foraggi, un 52enne è stato agganc ...

3' di lettura Senigallia 05/08/2020 - Il finanziamento è inserito all’interno del Programma Basket Bond di Intesa Sanpaolo in partnership con ELITE per sostenere le PMI italiane più virtuose. La cresc ...(ANSA) - ANCONA, 05 AGO - Un altro incidente mortale sul lavoro, il secondo oggi, nelle Marche: a Caprazzino di Sassocorvaro (Pesaro Urbino), nell'azienda Montefeltro Foraggi, un 52enne è stato agganc ...