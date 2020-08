Fedele contro Giuntoli: "Tra 0 ed 1 in pagella, vergognoso l'abbandono del settore giovanile!" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', soffermandosi sull'operato di Cristiano Giuntoli: "Non ricordo se a Giuntoli ho dato zero o uno. Leggi su tuttonapoli

Enrico Fedele, ex dirigente del Parma, ha parlato di Barcellona-Napoli, e non solo, nel corso del suo intervento a Radio Marte. L'ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele, ha rilasciat ...

Gagliardini meglio di Eriksen: nell’Inter che sfida il Getafe non c’è spazio per il danese

Le ultime notizie sulle probabili formazioni di Inter-Getafe ribadiscono la volontà del tecnico di escludere dall’undici titolare il danese. Al posto dell’ex Tottenham dovrebbe esserci Gagliardini. No ...

Enrico Fedele, ex dirigente del Parma, ha parlato di Barcellona-Napoli, e non solo, nel corso del suo intervento a Radio Marte. L'ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele, ha rilasciat ...