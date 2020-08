Europa League: Copenhagen e Shakhtar ai quarti di finale (Di mercoledì 5 agosto 2020) . Danesi senza storia contro il Basaksehir, ucraini vittoriosi su Wolfsburg Primi verdetti in Europa League. Il Copenhagen ha battuto per 3-0 l’Istanbul Basaksehir e conquistato l’accesso ai quarti di finale della competizione. Stesso risultato ottenuto dallo Shakhtar Donetsk a discapito del Wolfsburg. La formazione danese affronterà la vincente tra Manchester United e LASK, mentre gli ucraini se la vedranno contro Basilea o Eintracht Francoforte. Il prossimo turno verrà disputato tra il 10 e l’11 agosto. ⏰ RESULTS ⏰ Copenhagen & Shakhtar reach quarter-finals in style 👏 🤔 Who impressed most?#UEL — UEFA Europa League ... Leggi su calcionews24

