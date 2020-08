Elezioni regionali, il marito di una candidata FI colpito con un calcio all’addome a Nardò (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le tensioni a Nardò si alzano a tal punto da arrivare alla violenza. A farne le spese, il marito di una candidata alle Elezioni regionali, Paola Mita, di Forza Italia. Ha dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere. Il tutto si è verificato in pieno pomeriggio, sotto le telecamere della videosorveglianza. Elezioni regionali, la lite parte dai manifesti L’esponente azzurra ha confermato che il coniuge è stato colpito all’addome, sicuramente con un calcio. Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, l’uomo aveva indumenti lacerati e dolori al corpo, conseguenza di una violenta colluttazione. Secondo le prime notizie emerse, sembra che avesse protestato perché un attacchino non aveva affisso i manifesti della ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali Elezioni regionali, Boldrini ai pugliesi: “Pagando sanzione si può presentare lista di soli uomini, la… Il Fatto Quotidiano Ponzanelli coordinerà la campagna elettorale di Liguria Popolare

La Spezia - Francesco Ponzanelli, Vice Presidente della Provincia di La Spezia, sarà il coordinatore della campagna elettorale di Liguria Popolare per le prossime regionali di settembre ... con Forza ...

Elezioni, Adu Vda presenta la sua squadra per le regionali e comunali di Aosta: “Non siamo un gruppo improvvisato”

E’ il candidato sindaco di Aosta, Chiara Giordano a presentare ieri pomeriggio, nei giardini Lussu di Aosta la squadra di Adu – Ambiente Diritti Uguaglianza Valle d’Aosta alle prossime elezioni ...

