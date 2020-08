Dl Agosto, cosa c’è nella bozza (Di mercoledì 5 agosto 2020) Roma, 5 ago. (Adnkronos) – Da Alitalia alla scuola passando per il turismo e lo spettacolo, ecco la nuova bozza , che l’Adnkronos ha potuto visionare. Restano nodi politici da blocco licenziamenti a pacchetto Salute Turismo e spettacolo – “Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per ciascuno dei mesi di 2020 pari a 600 euro al mese per giugno e luglio a stagionali turismo, terme e spettacoloLicenziamenti – Per quanto riguarda il tema del blocco dei licenziamenti collettivi ... Leggi su calcioweb.eu

Cosa c'è nel decreto Agosto 2020? Quali sono le misure a cui sta lavorando il governo e che intende inserire nella nuova manovra estiva che dovrà approvare a metà del mese? Arrivato l'ok definitivo ...

Sars-Cov2-COVID: Lo Studio Italiano su Vo’,il più importante in Europa

Inserito il 02 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a ... trasmettono il virus solo a conviventi e sanitari. Cosa sarebbe avvenuto senza Lockdown La quantità è la qualità dei dati raccolti ...

