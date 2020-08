Disney crea una piattaforma streaming dedicata a Bollywood (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Immagine: Gabriele Porro/Wired)Disney è al lavoro per lanciare una nuova piattaforma streaming interamente dedicata ai prodotti provenienti dalla media company Star India, una delle molte società acquisite da quella di Topolino, che comprende anche il servizio di streaming Hotstar. Disney ha già il controllo di Hulu ed Espn Plus che, insieme a Disney+, hanno portato oltre 100 milioni di abbonati in tutto il mondo, 60 dei quali provenienti solo dall’ultimo menzionato. Secondo quanto riferito dall’amministratore delegato di Walt Disney Company, Bob Chapek, la piattaforma di streaming dedicata all’universo di Bollywood ... Leggi su wired

Il nuovo servizio ospiterà i contenuti di Hotstar, l'attuale piattaforma di Disney Star Studio precedentemente conosciuta come Star India. Il lancio è previsto per l'anno prossimo Disney è al lavoro p ...

