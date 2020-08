Basket, Gandini: “Nessun segnale di attenzione da parte del Governo, non siamo considerati” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il presidente della Lega Basket, Umberto Gandini, intervenuto ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ su ‘Radio24’. si è detto abbastanza preoccupato per il futuro, invocando nuovamente un intervento da parte del Governo: “Una delle principali fonti della composizione del Pil di questo Paese non viene considerata, tranne che quando si parla della serie A del calcio che comunque, con 32 mila tamponi, ha sostenuto spese enormi. Bisogna pensare alla prossima stagione, noi stiamo lavorando per avere un orizzonte ma non se ne parla. Nell’incontro con Spadafora abbiamo avuto delle rassicurazioni sulla sua determinazione a impegnarsi per le riaperture e le ripartenze, ma al di la’ del fatto politico, non ci sono segnali di attenzione a questo ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Basket, il presidente di Lega Umberto #Gandini esprime tutta la sua preoccupazione per il movimento - CatelliRossella : Basket, Gandini: 'Periodo duro per tutti, Serie A sarà a 16 squadre' - SportRepubblica : Basket, Gandini: 'Periodo duro per tutti, Serie A sarà a 16 squadre' - SportRepubblica : Legabasket, Gandini: 'Periodo duro per tutti, Serie A sarà a 16 squadre' - OA_Sport : Basket: Serie A 2020-2021, confermate le 16 squadre al via. Gandini: “Obiettivo pubblico dalla Supercoppa o dalla p… -