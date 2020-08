Anticipo pensione con 59 anni di età, con contributi Enasarco: domande e risposte (Di mercoledì 5 agosto 2020) Anticipo pensione prima dell’età pensionabile richiesta per la pensione di vecchiaia e se si hanno contributi Enasarco, cosa fare per non perderli? Ecco due domande di lettori che vorrebbero andare in pensione ma i requisiti non sono ottimali. Ecco alcune idee per uscire prima considerando tutte le misure pensionistiche previste nelle pensioni news. Anticipo pensione con 59 anni di età 1) Salve compio 59 anni a marzo 2021 e ho 20 anni di contributi che possibilità ho di andare in pensione sono nonna e assisto mio padre anziano con legge 104 grazie Purtroppo le possibilità con 20 anni di ... Leggi su notizieora

