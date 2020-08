Andare in vacanza in Salento: scopri tutte le bellezze di questa terra meravigliosa (Di mercoledì 5 agosto 2020) Negli ultimi anni la Puglia ha visto aumentare esponenzialmente il proprio turismo e sono sempre di più le persone che ogni anno scelgono come meta i luoghi fantastici che essa offre. In particolare la zona più a sud della Regione, cioè il Salento, è una vasta area che pullula di luoghi fantastici tutti da scoprire. Il Salento infatti ha la particolarità di essere un territorio dalle mille sfaccettature che comprende morfologicamente tratti pianeggianti con enormi distese di ulivi e campagne splendide, una costa con scogli a picco su un mare cristallino e incontaminato, alture ricche di verde e spiagge dai colori paradisiaci. Se sei interessato a visitare le bellezze del luogo, per le tue vacanze e pernottamento in Salento visita il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

BABYKMUSIC : Questo post lo dedico a chi come me ancora non é riuscito/a ad andare in vacanza... tranquilli che quando toccherà… - PirlaSaggezza : @_House_M_D È ora di andare in vacanza. Ciao dottore mio?? - aatreaa : RT @spodestata: Piuttosto di andare in vacanza a Jesolo sto a casa - Piada4L : Dopo che sono stato in vacanza uscire nel mio paese è meno divertente che andare a scuola - CorriereCitta : Andare in vacanza in Salento: scopri tutte le bellezze di questa terra meravigliosa -

Ultime Notizie dalla rete : Andare vacanza 6 idee per andare in vacanza in Sardegna Traveller Italia "Pochi i ticinesi in Spagna"

L'introduzione della Spagna nella lista nera a partire da sabato 8 agosto non è un duro colpo per i ticinesi, che quest'anno, secondo gli addetti del settore, stanno preferendo altre mete turistiche.

Boom di turisti in Cilento: il rapporto del Sole 24 ore

Il Salento fa registrare il sold out con il 99% delle preferenze dei turisti che a ferragosto andranno in vacanza. Ma al secondo posto di questa speciale classifica c’è il Cilento con il 94% dei turis ...

L'introduzione della Spagna nella lista nera a partire da sabato 8 agosto non è un duro colpo per i ticinesi, che quest'anno, secondo gli addetti del settore, stanno preferendo altre mete turistiche.Il Salento fa registrare il sold out con il 99% delle preferenze dei turisti che a ferragosto andranno in vacanza. Ma al secondo posto di questa speciale classifica c’è il Cilento con il 94% dei turis ...