Aggredito il titolare dello Store del Torino: è in ospedale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Carlo Testa, titolare del Torino Store di Piazza Castello nonché ex conduttore di diversi programmi televisivi dedicati ai granata, è stato vittima di un’aggressione di fronte al suo negozio. E’ stato colpito alla schiena da uno sconosciuto e adesso si trova in ospedale per degli accertamenti. E sul web sono arrivati tantissimi messaggi di auguri di pronta guarigione e di condanna del gesto. Sulle ragioni dell’aggressione e sull’identità dell’aggressore non ci sono ancora elementi. L'articolo Aggredito il titolare dello Store del Torino: è in ospedale CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

barbara75toud : RT @Toro_News: Un brutto fatto - LauraL07620640 : RT @GranataStore: ?? COMUNICATO : Oggi pomeriggio attorno alle 18,00 Carlo Testa ( titolare dei Granata Store ) è stato aggredito con un co… - elena51847647 : RT @StampaTorino: Aggredito il titolare del Toro Store di piazza Castello, è in ospedale - fghiosso : RT @GranataStore: ?? COMUNICATO : Oggi pomeriggio attorno alle 18,00 Carlo Testa ( titolare dei Granata Store ) è stato aggredito con un co… - StampaTorino : Aggredito il titolare del Toro Store di piazza Castello, è in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredito titolare Aggredito il titolare del Toro Store di piazza Castello, è in ospedale La Stampa Foggia, senza biglietto e mascherina aggredisce autista. Momenti di tensione sulla linea 33 di Ataf

quando è stato aggredito, prima verbalmente, da un uomo, successivamente identificato dalle forze dell’ordine, privo sia del titolo di viaggio sia della mascherina, tuttora obbligatoria per utilizzare ...

Non aveva biglietto, né mascherina e aggredisce pure l'autista: accade, ancora, a un autista dell'Ataf

L'autista è stato aggredito, prima verbalmente, da un uomo, successivamente identificato dalle forze dell’ordine, privo sia del titolo di viaggio sia della mascherina, tuttora obbligatoria per ...

quando è stato aggredito, prima verbalmente, da un uomo, successivamente identificato dalle forze dell’ordine, privo sia del titolo di viaggio sia della mascherina, tuttora obbligatoria per utilizzare ...L'autista è stato aggredito, prima verbalmente, da un uomo, successivamente identificato dalle forze dell’ordine, privo sia del titolo di viaggio sia della mascherina, tuttora obbligatoria per ...