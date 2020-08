Temptation Island, per non "infastidire" Signorini... Bomba a Mediaset, rivoluzione-Marcuzzi (Di martedì 4 agosto 2020) Zero vip. Solo persone comuni. Adesso preparatevi alla seconda edizione di Temptation Island in onda su Canale 5, questa volta in onda senza personaggi noti. La soffiata corre in queste ultime ore, alla velocità della luce. E secondo le ultimissime il cast sarebbe già pronto. La decisione di Mediaset potrebbe essere legata ad un motivo chiaro: non far sovrapporre Temptation con il programma di Alfonso Signorini (Il Grande Fratello Vip), che partirà a settembre. In ogni modo, l'edizione appena terminata, ha avuto l'innesto vip con Manila Nazzaro ed Antonella Elia. Colpi di scena assicurati nella prossima edizione: corna e non solo. Ci sarà di tutto. Alla conduzione, Alessia Marcuzzi. Leggi su liberoquotidiano

