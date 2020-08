Scuola, linee guida per i bambini fino a 6 anni: le novità (Di martedì 4 agosto 2020) Scuola, linee guida per i bambini fino a 6 anni sono una realtà. Regolamenteranno ingressi e vita negli asili nido e nelle materne da settembre Scuola, il ministero dell’Istruzione ha finalmente pubblicato le linee guida per la ripresa delle attività delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6 anni. Regole approvate approvate il 31 luglio scorso … L'articolo Scuola, linee guida per i bambini fino a 6 anni: le novità proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : Scuola, approvate linee guida per gli alunni 0-6 anni. Azzolina: 'Tassello importante per la ripresa di settembr… - repubblica : Scuola, approvate le linee guida da 0 a 6 anni - nzingaretti : Abbiamo sempre detto: prima le bambine e i bambini. Ora con l'ok alle linee guida per i bimbi da 0 a 6 anni facciam… - serenel14278447 : Scuola e Covid, approvate le linee guida da 0 a 6 anni per riaprire nidi e materne - ZanRoby : RT @andreabonazzabz: Ho letto linee guida #Governo per riapertura #Scuola dell'#infanzia... Benissimo il senza mascherina per i bimbi. Mal… -