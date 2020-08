Scompare col figlio di 4 anni dopo lo schianto in autostrada: Italia col fiato sospeso, un'ipotesi da brividi (Di martedì 4 agosto 2020) Un caso che inquieta l'Italia: madre e figlio scompaiono dopo un incidente in autostrada. La polizia da ieri, lunedì 3 agosto, sta infatti cercando Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio di 4 anni, misteriosamente scomparsi dopo essere stati coinvolti in un incidente sulla A20 Messina-Palermo, avvenuto all'altezza di Caronia. dopo lo schianto, la donna si sarebbe allontanata insieme al figlio nelle campagne circostanti e sarebbe riuscita a perdere le proprie tracce. Mistero sulle ragioni del gesto, ma tra le ipotesi c'è quella che per lo choc o per un trauma la donna abbia perso l'orientamento. Ad avvertire le forze dell'ordine della sparizione è stato il marito, che ... Leggi su liberoquotidiano

