Roma, via Pontina bloccata a causa di un incendio: cosa sta succedendo (Di martedì 4 agosto 2020) Via Pontina bloccata per un incidente oggi a Roma Un albero è caduto nel pomeriggio di oggi, martedì 4 agosto, sulla via Pontina – a Castel di Decima, appena fuori Roma – a causa di un incendio. Le fiamme si sono sviluppate tra le sterpaglie ai lati della strada. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute pattuglie del IX Gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale. Secondo quanto si apprende, è in corso la chiusura temporanea di via Pontina, che ora risulta bloccata da Castel di Decima in direzione Roma e al chilometro 17.800 in direzione Pomezia, per la rimozione del tronco. Notizia in aggiornamento Qui le notizie di cronaca di TPI Operai caduti da ... Leggi su tpi

MonicaCirinna : Museo sul fascismo come propone @M5SRoma?No grazie. Per ricordare orrori della dittatura fascista e dell’occupazion… - virginiaraggi : Sono in via Gavio Massimo a Ostia Antica, sul litorale di Roma. Questa sera abbiamo acceso la nuova illuminazione p… - virginiaraggi : Questa è via della Greca, un’altra #StradaNuova nel centro storico di Roma. Il Dipartimento Lavori Pubblici ha coor… - roma_carpa2019 : @sandraebasta @ChangeItalia Ma come... E io che volevo aprire in quella via una Steak-Vegan House!!! - pola1945 : RT @Federica989111: Che carini i cinghiali ?? per le strade di Roma. Fanno compagnia ai topi ?? e ai gabbiani che rovistano tra le pattumiere… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma via Apre a Roma il primo Bitcoin Cafè d'Europa. In via Barberini il bistrot dove scambiare e ricevere informazioni sulle criptovalute Primaonline Via Poma, il legale dei Cesaroni: “Possibile riaprire l’inchiesta”

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Sul caso di via Poma si sarebbe potuto fare molto di più, in particolare coinvolgendo esperti, anche stranieri. Tecnicamente si può sempre riaprire l’inchiesta, la possibil ...

Pontina: cade albero in seguito ad un incendio, strada chiusa e traffico deviato

Un albero caduto sulla carreggiata a seguito di un incendio. Disagi sulla via Pontina dove diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur sono intervenute in ausilio ai ...

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Sul caso di via Poma si sarebbe potuto fare molto di più, in particolare coinvolgendo esperti, anche stranieri. Tecnicamente si può sempre riaprire l’inchiesta, la possibil ...Un albero caduto sulla carreggiata a seguito di un incendio. Disagi sulla via Pontina dove diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur sono intervenute in ausilio ai ...