Rizzetto (FdI): Slovenia responsabile delle entrate oltre il confine (Di martedì 4 agosto 2020) Rizzetto (FdI), Ministro Lamorgese non ha ascoltato le nostre denunce sui rischi dalla rotta balcanica. Slovenia responsabile delle entrate oltre il confine. Il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, con un’interrogazione riporta in Parlamento l’emergenza per le entrate clandestine in FVG. In una nota il Rizzetto dichiara: “Sono intervenuto personalmente oggi alla ex caserma A. Cavarzerani di Udine dove su 460 migranti trattenuti per l’isolamento, circa 200 hanno violentemente protestato, tra disordini e incendi, perché non intendono rispettare la quarantena. E’ una situazione ingestibile dai soli territori di ... Leggi su udine20

Audizione della dottoressa Paola Nicastro, direttrice generale dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), sul funzionamento dell'ente, anche in considerazione degli impegni prossimi v ...

L'accordo sul Recovery Plan, intervista a Walter Rizzetto (FdI)

