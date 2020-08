Querelle Inter-Conte, l’avvocato Di Cintio a CalcioWeb: “licenziamento per giusta causa? Non ci sono i margini, ecco cosa rischia il tecnico” (Di martedì 4 agosto 2020) sono ore calde in casa Inter. Anzi caldissime. Il campionato di Serie A è da poco andato in archivio, i nerazzurri hanno chiuso al secondo posto in classifica ad un solo punto di distacco dalla Juventus, forse è stato raggiunto il miglior risultato possibile. Non per l’allenatore Antonio Conte, secondo il tecnico è stato comunque un fallimento, l’obiettivo è quello di vincere sempre, il secondo gradino del podio non è un risultato prestigioso perché non porta alcun trofeo. Al termine della partita contro l’Atalanta ha scatenato il finimondo con alcune frasi durissime nei confronti della dirigenza. Il tecnico non si è sentito protetto, le figure principali del club sono state assenti nei momenti principali della stagione e quando le critiche erano ... Leggi su calcioweb.eu

