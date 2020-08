Per Salvini senza la caserma Serena di Treviso non ci sarebbe stato un focolaio: ma quando era ministro non l’ha chiusa (Di martedì 4 agosto 2020) Oggi Salvini ha raccolto l’assist che ieri gli ha lanciato Zaia sui focolai di Jesolo e della caserma Serena di Treviso pubblicando sulla sua pagina Facebook il video della sua conferenza stampa. Il governatore del Veneto ieri infatti aveva affermato che senza quei centri di accoglienza non ci sarebbero stati due importanti focolai: “Nella classifica europea siamo la comunità con minore recrudescenza. Il 55% dei focolai sono non autoctoni, però la situazione è sotto controllo. Non accetto che qualcuno voglia passare l’idea che siamo in un lazzaretto. Tutti i focolai sono sotto controllo” e aveva precisato sui focolai non autoctoni: “è un rischio concreto. Nel piano di sanità pubblica c’è una parte ... Leggi su nextquotidiano

NicolaPorro : ?? Tira una brutta aria: 3?? episodi - solo per stare all'ultima settimana - del #Governo giallorosso che fanno intr… - matteosalvinimi : #Salvini: Io non più al governo? Si vede: gli sbarchi sono QUINTUPLICATI. Non vedo l’ora che gli italiani possano v… - SimoPillon : Oggi alla Camera è iniziata la discussione su #omofobia. Per l'onorevole Zan io, Salvini e Gandolfini e Meloni sare… - stefaniatalpo : RT @Satiraptus: #Alessandria colpita da un #nubifragio, ma #Salvini non sfotte il sindaco come a Palermo. Indovinate da chi è governata Ale… - robertaramundo1 : RT @SardoneSilvia: Una marea di persone oggi a #SestoSanGiovanni per Matteo #Salvini e per il passaggio di Roberto Di Stefano nella #Lega.… -