Palermo, incendio in casa e 4 bambini soli: in soccorso l’uomo eroe (Di martedì 4 agosto 2020) L’uomo eroe non ha avuto nessun tentennamento e quando ha capito che i bambini erano in pericolo, si è lanciato in loro soccorso. Si chiama Nunzio Mogavero e di professione fa il forestale: il suo mondo è la montagna, le Madonie a Palermo sono la sua casa. Ma il secondo ‘mestiere’ di Nunzio è quello dell’eroe. Ieri ha salvato quattro bambini da un incendio che stava divorando la loro casa. L’uomo, con coraggio, si è arrampicato sul balcone di una palazzina e ha messo in salvo i bambini terrorizzati. L’impresa dell’uomo, un operaio forestale di 49 anni, è avvenuta a Isnello, comune delle Madonie in provincia di ... Leggi su chenews

