Non condannate quel medico per una foto che immortala un attimo di stanchezza (Di martedì 4 agosto 2020) . È diventata virale sui social una fotografia che ritrae un medico dell’ospedale San Giovanni Bosco, a Napoli, mentre sembra stia dormendo sul posto di lavoro. In realtà, al di là dell’indignazione social, lo scatto potrebbe essere ingannevole e raccontare una realtà diversa: quel dottore potrebbe essersi soltanto fermato per qualche istante con gli occhi chiusi. Un medico seduto su una sedia, con la testa all’indietro e appoggiata al muro, durante il turno di lavoro. La foto è stata scattata nell’ospedale San Giovanni Bosco, a Napoli, nella postazione chirurgica dopo il triage, all’interno del Pronto Soccorso. E quell’uomo, col camice addosso, sembra dormire. Ma i dati certi si fermano qui. Non si sa quando sia ... Leggi su limemagazine.eu

Grazia, violentata a Napoli Sotterranea dal capo: "Condannato, ma è ancora lì"

è stato condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione. Una sentenza che ha lasciato Grazia con l'amaro in bocca: "La pena è stata ridotta perché non c'è stato rapporto completo – dice la ragazza -.

Condanna dopo canzone per il boss della camorra vesuviana: «Ero giovane, ho sbagliato»

«Eravamo alla ricerca di una hit che potesse competere con ‘O latitante di Tommy Riccio. Nelle intenzioni era un pezzo dal taglio sociale, per parlare dei problemi della nostra terra. Io rivolsi quest ...

