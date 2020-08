Mulan: negli Stati Uniti arriverà a settembre su Disney+ (Di martedì 4 agosto 2020) Il film Mulan verrà distribuito su Disney+ negli Stati Uniti a settembre, mentre in altre nazioni arriverà nelle sale cinematografiche. Mulan arriverà su Disney+ negli Stati Uniti dal 4 settembre, mentre in altre nazioni sarà distribuito nelle sale tradizionali. Lo studio ha spiegato che il progetto sarà disponibile in streaming in alcuni territori se non sarà possibile assicurare l'apertura delle sale. Bob Chepak, amministratore delegato di Disney, ha dichiarato: "negli Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda e altre nazioni offriremo su Disney+ l'epico Mulan a ... Leggi su movieplayer

