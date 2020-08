Mara Venier ci ricasca, altro incidente: “Che botta” (Di martedì 4 agosto 2020) Mara Venier si fa ancora male. Cade di nuovo e si infortuna a una gamba: “Devo farmi benedire” commenta su Instagram con una storia Mara Venier ci ricasca, nel vero senso della parola. Cade e si fa ancora male infortunandosi a una gamba, o meglio, all’altra gamba. Già mesi fa la conduttrice veneta di Domenica In aveva abituato il pubblico ad andare in onda con una gamba ingessata. Ora il destino ha colpito l’altro arto. Lei stessa ha nato notizia dell’infortunio con una storia su Instagram nella quale ha raccontato che ieri, dopo aver passato una bella serata a cena con amici e parenti, tornando a casa nel buio non ha visto un gradino ed è caduta. “È arrivato il momento di farmi andare a benedire. C’ho ... Leggi su bloglive

