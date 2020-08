Manila Nazzaro dopo Temptation Island: "Esperienza che ha dato una scossa alla storia con Lorenzo" (Di martedì 4 agosto 2020) La coppia formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è stata fra le più equilibrate della settima edizione di Temptation Island. Al di là del falò di confronto finale dove sono emerse discussioni legate ai difetti della storia d'amore, i due si son saputi distinguere per rispetto senza trascendere o solo pensare di allontanarsi l'uno dall'altra con qualche single tentatore nei rispettivi villaggi.Conclusa l'Esperienza è ora di tracciare un bilancio, non solo per la tenuta del loro amore, ma anche per il segno lasciato da Temptation Island in Manila e Lorenzo. La showgirl parla a Vanity Fair: È stata un'Esperienza incredibile, soprattutto ... Leggi su blogo

Manilanazzaro : La mia intervista per @VanityFairIt grazie a @MarioManca - toysblogit : Manila Nazzaro dopo Temptation Island: 'Esperienza che ha dato una scossa alla storia con… - BenedettaCerta : RT @darveyfeels_: La bellezza dell’amore sincero e puro tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso ???? - gossipblogit : Manila Nazzaro dopo Temptation Island: 'Esperienza che ha dato una scossa alla storia con Lorenzo' - credinciochefai : RT @darveyfeels_: La bellezza dell’amore sincero e puro tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso ???? -