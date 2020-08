Madre e figlio scompaiono dopo un incidente sull’autostrada Messina-Palermo (Di martedì 4 agosto 2020) Una donna è scomparsa insieme al figlio di 4 anni dopo un incidente stradale sull’autostrada A20 Messina-Palermo: Viviana Parisi, 43 anni, è scesa dall’auto e si è allontanata a piedi nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce. È stato il marito a dare l’allarme: quando non ha visto rientrare moglie e figlio nella loro abitazione di Venetico (Messina) ha chiamato la polizia. Le ricerche vanno avanti da ieri pomeriggio: l’ipotesi è che la donna abbia perso l’orientamento. La polizia stradale ha lanciato un appello a chiunque sia in grado di fornire notizie utili per rintracciare i due scomparsi. L'articolo Madre e figlio scompaiono ... Leggi su ilfattoquotidiano

Una donna è scomparsa insieme al figlio di 4 anni dopo un incidente stradale sull’autostrada A20 Messina-Palermo: Viviana Parisi, 43 anni, è scesa dall’auto e si è allontanata a piedi nelle campagne ...

Siracusa, madre fa abusare i suoi bimbi per 20 euro: “Piccoli aspettavano in fila”

“I bimbi erano messi in fila per essere abusati”. È una delle numerose testimonianze al processo che si sta celebrando a Siracusa sulle violenze sessuali su tre piccole vittime, tre bimbi di 3, 4 e 7 ...

