Incendi, fiamme vicino ai binari: stop di 4 ore sulla linea Pescara-Termoli (Di martedì 4 agosto 2020) Per un Incendio divampato nei pressi della sede ferroviaria il traffico fra Vasto San Salvo e Montenero, sulla linea Pescara-Termoli, è stato sospeso dalle 3.45 alle 7.40. Adesso, fa sapere Ferrovie, la circolazione è ripresa e sta tornando gradualmente alla normalità. Il transito dei convogli è ripreso dopo il nulla osta dei vigili del fuoco e i controlli all’infrastruttura da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Durante l’interruzione due treni hanno registrato fino a 25 minuti di ritardo, mentre due Intercity hanno maturato oltre tre ore di ritardo; cinque treni regionali sono stati cancellati totalmente o per parte del percorso.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

