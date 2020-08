Fabio Fazio torna con Che tempo che fa: le novità (Di martedì 4 agosto 2020) Fabio Fazio anche nella prossima annata sarà alla guida di Che tempo che fa. Tutti i dettagli sul programma, rete e messa in onda Fabio Fazio anche nella prossima stagione televisiva entrerà nei salotti degli italiani con la nuova edizione di Che tempo che fa. Il conduttore si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in compagnia della moglie dei figli, curando il suo orto ma sempre con un occhio al lavoro ed alla sua creatura che è pronta a nuovi successi. L’ha ammesso lui stesso a Tv Sorrisi e Canzoni, spiegando come nonostante il cambiamento di rete, il format resterà lo stesso. Eh sì, perché la grande novità è proprio il nuovo spostamento. Da Rai2, nella prossima stagione vedremo il programma su Rai3, sul canale diretto ... Leggi su bloglive

antonio_zirattu : @LucaBizzarri Bravo, diglielo a Fabio Fazio, lui è convinto lo sia. ?? - AnMorgan235 : Con tutti i milioni di euro che si prende Per una trasmissione inutile(Pagata con il famigerato canone RAI imposta… - fabio_fazio_fax : RT @Cartabellotta: La MIA #mascherina protegge TE, la TUA protegge ME #IoMettoLaMascherina sempre nei luoghi pubblici al chiuso e all'apert… - db2872 : @colmarn @VNotKind Ma non direi dubbi! È ormai da tempo certezza che la verità di tante cose è un'altra...ma la gen… - P9reGqIy4iTPs1Y : @fabio_fazio_fax Vedrai come si divertirà a morderle come ossa, a sbattacchiarle per marciapiedi e muri..vedrai, a… -