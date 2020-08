Distanziamento e capienza sui mezzi pubblici: polemiche tra Governo e Regioni (Di martedì 4 agosto 2020) Covid 19: domani il Comitato tecnico scientifico si riunirà per fare il punto sul Distanziamento a bordo dei mezzi di trasporto. Nella giornata di domani, mercoledì 5 agosto, il Comitato tecnico scientifico si riunirà in videoconferenza per fare il punto sul Distanziamento a bordo di tutti i mezzi di trasporto. Ad anticipare l’incontro (cui prenderà … Leggi su 2anews

sansalvonet : Coronavirus: Abruzzo, distanziamento e mezzi di trasporto al 60% di capienza - giovannifino : @alfredoferrante Nzomma. Con la capienza al 100% di distanziamento se ne fa pochino. - iltirreno : ?? Distanziamento, la Regione Toscana e il pasticcio dei treni ?? di Samuele Bartolini - abruzzoweb : TRASPORTI TUA: IN ABRUZZO DISTANZIAMENTO E MEZZI AL 60 PER CENTO DI CAPIENZA - gimanzi : @matteosalvinimi Distanziamento sociale ? Emergenza sanitaria? Treni a metà capienza? Multe ai negozianti? Lockdown! A cosa è servito? -

Ultime Notizie dalla rete : Distanziamento capienza Coronavirus: Abruzzo; distanziamento e mezzi al 60% capienza - Abruzzo Agenzia ANSA Lampedusa, 8 sbarchi con 200 persone: hotspot al collasso e "migranti senza mascherina"

Ancora sbarchi senza sosta sulle coste siciliane: sono circa 200 i migranti giunti, con otto barchini diversi, fra la notte e l’alba, a Lampedusa. La metà delle imbarcazioni è riuscita ad arrivare dir ...

Anche i sindacati adesso in campo "Chiarezza sul distanziamento"

Anche i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti sembrano agitarsi riguardo alla capienza dei bus e dunque al distanziamento sociale dei passeggeri. Un problema generale, che riguarda il Tpl nella ...

Ancora sbarchi senza sosta sulle coste siciliane: sono circa 200 i migranti giunti, con otto barchini diversi, fra la notte e l’alba, a Lampedusa. La metà delle imbarcazioni è riuscita ad arrivare dir ...Anche i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti sembrano agitarsi riguardo alla capienza dei bus e dunque al distanziamento sociale dei passeggeri. Un problema generale, che riguarda il Tpl nella ...