Dall’Inghilterra: accordo Lille-United per Gomes, il calciatore andrà in prestito al Boavista (Di martedì 4 agosto 2020) Stando a quanto riportato da Sky Sports UK, il Lille ha raggiunto l’accordo con il Manchester United per Angel Gomes. Il calciatore 19enne si accasa al club transalpino dopo il rifiuto del rinnovo con i RedDevils e per la prossima stagione verrà ceduto in prestito al Boavista. Gomes inizia la sua carriera all’Old Trafford all’età di cinque anni. Il suo esordio in prima squadra avviene a maggio 2017, diventando il più giovane giocatore a giocare per il club (a 16 anni, 263 giorni). foto: skysports uk L'articolo Dall’Inghilterra: accordo Lille-United per Gomes, il calciatore andrà in ... Leggi su alfredopedulla

sportli26181512 : Sancho, accordo di massima con il Manchester United: ora si tratta con il Dortmund: Dall'Inghilterra: intesa di mas… - Giovanni1962RM : RT @Filoribs: Dall’Inghilterra (@TransfersLlVE), riprendendo il @Corriere, parlano di accordo raggiunto tra #Inter e #ManchesterUnited per… - sportface2016 : #ManchesterUnited | Dall'Inghilterra: c'è l'accordo con #Sancho del #Dortmund - Lautaro79772178 : RT @Filoribs: Dall’Inghilterra (@TransfersLlVE), riprendendo il @Corriere, parlano di accordo raggiunto tra #Inter e #ManchesterUnited per… - InterClubIndia : RT @Filoribs: Dall’Inghilterra (@TransfersLlVE), riprendendo il @Corriere, parlano di accordo raggiunto tra #Inter e #ManchesterUnited per… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’Inghilterra accordo Honda Africa Twin CRF1000L vs BMW F800GS vs KTM 1190 ADV R La Stampa