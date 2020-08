Calciomercato Udinese – Luca Gotti sempre più lontano dalla panchina: già monitorati i sostituti (Di martedì 4 agosto 2020) Un po’ a sorpresa nelle ultime ore sembra sempre più vicina alla conclusione l’esperienza di allenatore di Luca Gotti, inizialmente secondo allenatore di Igor Tudor prima dell’esonero di quest’ultimo, che ha visto la “promozione” a tecnico della prima squadra proprio di Gotti, che ha più volte manifestato la volontà di non continuare a fare l’allenatore. La volontà del tecnico Nonostante i buoni risultati portati a conseguimento, ossia la permanenza in massima serie senza eccessivi patemi, infatti Gotti sembra sempre più lontano dalla panchina dei friulani per quanto riguarda la prossima stagione, nonostante pochi giorni fa gli indizi sembravano portare ad ... Leggi su giornal

DiMarzio : Il @1913parmacalcio si prepara all’addio di #Faggiano (diretto al @GenoaCFC): il favorito è #Baccin dell’@Inter. No… - DiMarzio : Il centrocampista annuncia la fine del suo ciclo all'#Udinese - Schiaie999 : Signor @NickCecca, lei che è sempre molto ben informato, è vero che ci sono delle concrete possibilità di uno scamb… - InterClubIndia : RT @DiMarzio: Il @1913parmacalcio si prepara all’addio di #Faggiano (diretto al @GenoaCFC): il favorito è #Baccin dell’@Inter. Novità in ar… - cicciovettel95 : RT @DiMarzio: Il @1913parmacalcio si prepara all’addio di #Faggiano (diretto al @GenoaCFC): il favorito è #Baccin dell’@Inter. Novità in ar… -