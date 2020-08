Alessandro Di Battista, è nato il secondo figlio Filippo nel giorno del suo compleanno (Di martedì 4 agosto 2020) Un regalo di compleanno unico per Alessandro Di Battista, nasce proprio oggi il suo secondo figlio Filippo. Lo annuncia l’ex-deputato M5s su Instagram. “È nato Filippo! La mamma è stata mitica e sta benone. Filippo è nato ascoltando Sweetest Thing degli U2. Un ottimo inizio direi! Grazie a @sahra lahouasnia per questo regalo di compleanno davvero … L'articolo Alessandro Di Battista, è nato il secondo figlio Filippo nel giorno del suo compleanno proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

