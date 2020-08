50 anni delle Regioni, Mattarella: “Recovery fund non è diligenza a cui attingere. Rifuggire da opposti centralismi” (Di martedì 4 agosto 2020) “In questi 50 anni le Regioni si sono affermate come componente fondamentale dell’architettura della Repubblica” e un “elemento di coesione del popolo italiano”. Per questo, anche loro “partecipano al dovere di eseguire gli articoli 2 e 3 della Costituzione“, cioè quelli sui diritti e sull’uguaglianza dei cittadini. In occasione del cinquantesimo anniversario della nascita delle Regioni a statuto ordinario, il capo dello Stato Sergio Mattarella invita alla “solidarietà tra territori” e ribadisce l’importanza della “leale collaborazione” tra Roma e le istituzioni locali. Poi si rivolge alla politica, chiedendo da un lato di “definire meglio il riparto delle competenze ... Leggi su ilfattoquotidiano

La proiezione delle immagini più suggestive legate alla laguna, i racconti dei protagonisti che per anni da quello specchio d'acqua hanno tratto sostentamento, una raccolta dei materiali realizzati ...

“Con un aumento del 15% nell’ultimo decennio delle persone con oltre 64 anni cresce il consumo dei farmaci in Italia”. Lo segnala una elaborazione dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dat ...

