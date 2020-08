Yazidi, sei anni dopo le ferite del genocidio non si chiudono (Di lunedì 3 agosto 2020) Oggi è il sesto anniversario dell’inizio del genocidio degli Yazidi. In pochi giorni, dal 3 agosto 2014, il gruppo armato autodenominato Stato islamico fece letteralmente terra bruciata nel nord dell’Iraq. Con le forze irachene in ritirata, quelle curde prese di sorpresa e prive di reazione, vennero uccise almeno 3.100 persone, per lo più uomini in età da combattimento. Altre 6.800, in larga maggioranza donne e bambini, furono rapite e trasferite in Siria per essere obbligate a combattere, ridotte in schiavitù sessuale, date in premio a qualche comandante, vendute e comprate e tenute in ostaggio a scopo di riscatto. In un rapporto pubblicato alla vigilia dell’anniversario, intitolato “L’eredità del terrore”, Amnesty International ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

Amnesty International afferma che i bambini della minoranza curdo-yazidA che sono sopravvissuti alla brutale prigionia per mano del gruppo dello Stato Islamico (Isis) in Iraq, ora soffrono di gravi pr ...

SINJAR - Rapiti, torturati, violentati e costretti a combattere tra le fila dell'ISIS. È ciò che hanno passato quasi 2'000 bambini Yazidi, che si sono ricongiunti alle proprie famiglie dopo essere sta ...

