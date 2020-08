Wta Palermo, qualificazioni: Trevisan lotta, ma cede a Juvan in due set (Di lunedì 3 agosto 2020) Nella fase finale delle qualificazioni del torneo Wta di Palermo 2020 Martina Trevisan lotta conto la slovena Kaja Juvan, ma alla fine è costretta ad arrendersi in due set con il punteggio di 7-6(8), 6-1. Il primo set non inizia con il piede giusto per l’azzurra che subisce immediatamente due break consecutivi, ma è brava a non perdersi d’animo, trovando una grande reazione. Nel sesto e nell’ottavo game mette a referto due contro-break che portano il match al tie-break, dove la lotta prosegue senza sosta, con la slovena che conquista la vittoria del primo set 7-6(8). Martina perde fiducia dopo la prima frazione di gioco e Juvan ne approfitta alla grande, centrando subito due break in apertura del secondo set. La timida risposta della ... Leggi su sportface

OA_Sport : LIVE Cocciaretto-Hercog, WTA Palermo 2020 in DIRETTA: tra poco il via al match - sportface2016 : #WtaPalermo, qualificazioni: #Trevisan lotta, ma cede a #Juvan in due set - tennistipsterRF : WTA Palermo TIP 2???? Let's go???? - RSIsport : ?????? Nonostante le polemiche, il tennis WTA è ripartito dal torneo di Palermo - SportsFotball : WTA - SINGLES: Elisabetta Cocciaretto vs Polona Hercog |Palermo| • LIVE STREAM Polona Hercog vs Elisabetta Cocciare… -