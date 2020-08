Trasporto aereo, hostess con febbre all’Aeroporto di Catania (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – L’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della Salute, ha attivato all’aeroporto di Catania la procedura di biocontenimento per un’hostess del volo Ryanair, FR 05517, proveniente da Milano Malpensa. La procedura è scattata su richiesta da parte del comandante in seguito al manifestarsi di forte mal di testa e febbre. La donna, visitata sottobordo dall’unità di primo soccorso gestita dalla Ontario Srl, è stata sottoposta a ulteriori controlli dai medici USMAF, e, successivamente, trasportata dalla Croce Rossa su mezzo in alto biocontenimento del Ministero della Salute, all’ospedale Garibaldi di Catania. L’assistente di volo è stata sottoposta a test sierologico, risultato negativo ed è ricoverata ... Leggi su quifinanza

paola_demicheli : L’#Italia è il secondo paese europeo nel trasporto aereo, il settimo mondiale. Questo settore è chiamato ad affront… - SimTulum : @MaurizioSenare1 @MarcoPonti10 La AAVV di Trenitalia ce la invidia il mondo intero, e ci ha permesso fondamentalmen… - VanityFairIt : Per i treni c’è stato un immediato dietrofront alla vendita di tutti i posti disponibili. In aereo no. Ecco perché - ferpress : #Alitalia-#AirportHandling: Filt Cgil Fit Cisl Uilt Uil Lombardia, trasporto aereo non può diventare un gioco a som… - lapopistelli : RT @gandornino: Quella reazione di tenacia creativa che gli italiani sprigionano nei momenti di crisi. ?? @ItalyinChina e ???? al team eccezio… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto aereo Trasporto aereo, hostess con febbre all'Aeroporto di Catania Il Messaggero Trasporti: Occhionero (Iv), governo rimborsi viaggi annullati per pasticcio treni

Roma, 03 ago 12:37 - (Agenzia Nova) - "Tutti i passeggeri danneggiati dal pasticcio del distanziamento sui treni devono essere rimborsati totalmente, non soltanto con la restituzione dei soldi dei big ...

Treni, l'ira di Speranza contro la De Micheli. E Italo cancella le corse

È caos treni in Italia dopo quanto accaduto ieri. Dal 1 agosto i convogli ad alta velocità e a media-lunga percorrenza sarebbero potuti tornare a circolare a regime, con il 100% dei posti occupati e n ...

Roma, 03 ago 12:37 - (Agenzia Nova) - "Tutti i passeggeri danneggiati dal pasticcio del distanziamento sui treni devono essere rimborsati totalmente, non soltanto con la restituzione dei soldi dei big ...È caos treni in Italia dopo quanto accaduto ieri. Dal 1 agosto i convogli ad alta velocità e a media-lunga percorrenza sarebbero potuti tornare a circolare a regime, con il 100% dei posti occupati e n ...