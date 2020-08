Ponte San Giorgio, le prime auto da mercoledì mattina: si parte con la gestione di Aspi (Di lunedì 3 agosto 2020) Oggi il passaggio di consegne dal commissario ad autostrade, mentre a Roma prosegue la trattativa con il governo Leggi su ilsecoloxix

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - Quirinale : #Genova, Il Presidente #Mattarella all’inaugurazione del nuovo Ponte “Genova San Giorgio” Il video:… - _Carabinieri_ : Col pensiero rivolto alle vittime, il volo di un A109 nexus del 15° Nucleo Elicotteri #Carabinieri sul ponte San Gi… - mikedells : RT @fattoquotidiano: Genova, inaugurato il nuovo Ponte San Giorgio. Conte: ‘L’Italia sa rialzarsi e tornare a correre’. Mattarella a famili… - infoitinterno : Ponte Genova San Giorgio, ultimissimi dettagli poi la riapertura al traffico -

GENOVA - Il giorno dopo l'inaugurazione del nuovo ponte Genova San Giorgio ora l'attesa è tutta per la riapertura al traffico. Ultimi dettagli da sistemare, sedie e struttura montata per ...GENOVA (ITALPRESS) – “Oggi Genova riparte, forte della sua fiera operosità, così come ha fatto in tanti momenti della sua gloriosa storia. Genova è la dimostrazione che il nostro paese, al contrario d ...