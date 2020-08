Ponte San Giorgio di Genova, cosa lo rende unico per tecnologia e sicurezza (Di lunedì 3 agosto 2020) Il 3 agosto viene inaugurato il Ponte San Giorgio di Genova, che andrà a sostituire il Morandi a due anni esatti dal drammatico crollo che è costato la vita a 43 persone. Il nuovo viadotto che, con le sue 19 campate e 1.067 metri attraversa da un capo all’altro la valle del torrente Polcevera collegando la Liguria di levante con quella di ponente, sarà tra i primi in Italia ad adottare sistemi di scansione robotizzata, robowoosh e altri accorgimenti smart che lo renderanno il Ponte più tecnologico d’Italia, oltre che quello più green mai realizzato. I sistemi di sicurezza Un Ponte con i più alti standard di sicurezza, realizzato in tempi record – 15 mesi, made in Italy e con tecnologie di ... Leggi su gqitalia

