Ponte di Genova, l'inaugurazione con Mattarella e Conte (Di lunedì 3 agosto 2020) In Prefettura il presidente della Repubblica ha incontrato i familiari delle vittime, poi si è spostato in Valpolcevera, parlando di "una ferita che non si rimargina" e chiedendo che "l'accertamento delle responsabilità sia rigoroso" Leggi su repubblica

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - matteorenzi : Giustizia per le vittime. Vicinanza alle famiglie. Orgoglio per la ricostruzione. E Desiderio di un Paese che in og… - carlosibilia : A quasi due anni dalla tragedia che fece 43 vittime, oggi il nuovo ponte di #Genova 'San Giorgio' torna alla città… - CateCollovati : Sul Ponte di #Genova #SanGiorgio, un arcobaleno ben augurante. Senza mai dimenticare le vittime di una delle più gr… - MorosiSilvia : Genova, 3 agosto 2020. Inaugurazione del Ponte San Giorgio. La lettura dei nomi delle 43 persone. #genova… -