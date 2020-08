No More Heroes sta per arrivare su Nintendo Switch? (Di lunedì 3 agosto 2020) I fan della serie No More Heroes di Grasshopper stanno aspettando con trepidazione No More Heroes 3 che uscirà su Nintendo Switch entro la fine dell'anno. Mentre i titoli No More Heroes sono comparsi su Nintendo Wii, con una versione rimasterizzata per PlayStation 3 e Xbox 360, la serie ha trovato una nuova casa su Nintendo Switch nel negli ultimi anni, con Travis Strikes Again: No More Heroes come esclusiva per Switch all'inizio del 2019.Tutto ciò però pone una domanda: con No More Heroes 3 in uscita per la fine dell'anno, perché i primi due titoli non sono stati portati su ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #NoMoreHeroes sta per arrivare su Nintendo Switch? - RedBlack85 : L'originale No More Heroes è stato valutato per Switch in Taiwan - AkibaGamers : Il Taiwan Digital Game Rating Committee ha da poco classificato una versione #NintendoSwitch di #NoMoreHeroes -