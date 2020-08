Mobilità, Thorel (Psa): "Auto elettriche rafforzano idea utilizzo" (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma, 3 ago. - (Adnkronos) - "Credo che il concetto dell'utilizzo del bene del mezzo rispetto al possesso sia qualcosa che sta entrando sempre di più" nell'atteggiamento del cliente Psa, "come vediamo anche nei dati del noleggio a lungo termine”. Lo sottolinea all'Adnkronos Gaetano Thore, direttore generale di Psa Italia, che riconosce come “le vetture elettriche devono ammortizzare una tecnologia più costosa e quindi sicuramente l'utilizzo diventa lo strumento più importante”. “Se - con un esempio estremo - una vettura elettrica venisse usata 24 ore al giorno per 7 giorni a settimana sicuramente diventerebbe molto più accessibile dal momento – osserva il manager - che il costo verrebbe ammortizzato su un utilizzo molto più ampio". "Certo il Covid ha un ... Leggi su iltempo

Secondo le stime delle Nazioni Unite, le persone disabili nel mondo sono circa 650 milioni, di cui 120 milioni di Europa. Persone la cui vita potrebbe avere un deciso miglioramento grazie alle nuove s ...

Roma, 23 lug. (askanews) - Domenica la caduta e l'infortunio, marted l'operazione per ridurre la frattura, mercoled il ritorno a casa e oggi la visita medica per l'idoneit dal direttore medico del cir ...

