Maltempo Lombardia, forti piogge e temporali: allagamenti in quasi tutte le province, alberi sradicati e strade di fango [LIVE] (Di lunedì 3 agosto 2020) Un lunedì 3 agosto di Maltempo in Lombardia, dove le forti piogge hanno interessato svariate province. Al momento ad Albino (BG) si registrano 82.6mm di pioggia, mentre a Rogeno (LC) 68.6mm e 58mm adAbbadia Lariana (LC). Intense precipitazioni anche aMariano Comense (CO) che registra 72mm di pioggia. Il picco si è registrato a Gazzaniga (BG) dove stanno cadendo 155mm di pioggia. Il forte temporale che si è abbattuto su Milano ha creato qualche disagio nel pomeriggio, mentre l’amministrazione comunale continua a monitorare il Seveso a rischio inondazione. I vigili del fuoco sono intervenuti per un sottopasso allagato in viale Rubicone, zona Niguarda, e per diverse cantine invase dall’acqua. Disagi si sono registrati anche in via Bramante e ... Leggi su meteoweb.eu

