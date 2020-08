Legge contro l’omofobia, il ddl Zan in discussione alla Camera: la diretta da Montecitorio (Di lunedì 3 agosto 2020) Arriva alla Camera il disegno di Legge Zan per la cosiddetta Legge contro l’omofobia. A Montecitorio si discute sulle linee generali del testo unificato delle proposte di Legge: misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La diretta tv L'articolo Legge contro l’omofobia, il ddl Zan in discussione alla Camera: la diretta da Montecitorio proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

