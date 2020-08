Hot Fuzz: i due cameo nascosti di Peter Jackson e Cate Blanchett, ecco chi sono (Di lunedì 3 agosto 2020) Edgar Wright ha rivelato che alcuni attori famosi e vincitori dell'Oscar, come Cate Blanchett e Peter Jackson, sarebbero apparsi nel film grazie a due cameo nascosti. Durante una conferenza stampa, in seguito ad una proiezione di Hot Fuzz presso Newcastle-Upon-Tyne, Edgar Wright ha rivelato che nel film erano presenti alcuni cameo, tra questi anche quelli di due vincitori dell'Oscar: Cate Blanchett e Peter Jackson. Wright ha rivelato in un'intervista che Cate Blanchett ha ottenuto il ruolo di Janine, ex-fidanzata di Angel nascosta sotto tuta e mascherina della polizia, perché l'attrice ha sempre adorato L'alba dei morti dementi. Wright, invece, ... Leggi su movieplayer

Edgar Wright ha rivelato che alcuni attori famosi e vincitori dell'Oscar, come Cate Blanchett e Peter Jackson, sarebbero apparsi nel film grazie a due cameo nascosti. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 03/08 ...

10. Ha recitato in celebri film comici. La carriera cinematografica dell’attore ha inizio nel 2004 con il film L’alba dei morti dementi, primo titolo della Trilogia del Cornetto, dove recita accanto a ...

