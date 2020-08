Gazzetta - Rinnovo Donnarumma: potrebbe slittare a fine mercato (Di lunedì 3 agosto 2020) Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport , il Milan è pronto a offrire un nuovo importante contratto al portiere classe 1999. Le basi per il prolungamento ci sono ed è ... Leggi su milanlive

Il finale di campionato ha riportato i rossoneri su un altro piano, con statistiche in testa alle classifiche europee. Per la prossima stagione gli obiettivi cambiano, a patto che... 2 agosto - Milano ...Il Milan ha finito il campionato nel migliore dei modi, e con lui anche il suo portiere. Fascia da capitano, superata quota 200 presenze e parate sempre più decisive per la definitiva consacrazione di ...