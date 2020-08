Fregene, chiuso stabilimento balneare: un cliente positivo al Covid-19 (Di lunedì 3 agosto 2020) In queste ultime ore uno stabilimento balneare di Fregene è stato chiuso al pubblico poiché un suo cliente è risultato positivo al Covid-19. Il cliente si era recato nella struttura sabato 1° Agosto 2020. Al momento la Asl Roma 3 sta predisponendo l’indagine epidemiologica per rilevare i contatti stretti e poter così isolare gli eventuali casi di contagio. Sempre la Asl Roma 3 ha fatto sapere che: «Verrà messo a disposizione il drive-in di Casal Bernocchi per eseguire i test necessari». Questo è il terzo stabilimento balneare sulle coste laziali ad essere chiuso in via provvisoria a causa del coronavirus. Pochi giorni fa era toccato ad uno ... Leggi su urbanpost

