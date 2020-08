Felipe saluta la Spal e pensa al futuro: “Devo rimettermi in gioco con la speranza di rivivere le emozioni di sempre” (Di lunedì 3 agosto 2020) Felipe Dal Bello, noto solo come Felipe, lascia la Spal e si prepara ad un'altra avventura. Il difensore brasiliano ha salutato ufficialmente la società di Ferrara e i suoi tifosi ma si appresta ad iniziare una nuova avventura, anche se non è noto ancora quale sia. Sui social, intanto, il suo messaggio emozionante e ricco di sentimenti.Felipe: "Devo rimettermi in gioco"caption id="attachment 1001315" align="alignnone" width="622" Felipe (getty images)/caption"Si chiude questo campionato ‘19-‘20 fatto di vittorie, sconfitte, paure e speranze. Un 2020 che ci ha resi più consapevoli, più uniti, più simili. Poteva sembrare un anno sfortunato e complesso, ma è la lettura che ognuno di noi dà alla ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Felipe saluta la Spal e pensa al futuro: 'Devo rimettermi in gioco con la speranza di rivivere le emozioni di sempr… - sportli26181512 : Felipe saluta la #Spal: 'Grazie Ferrara! Sono pronto per ricominciare': Il difensore si congeda su Instagram: 'Sono… -