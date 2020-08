Elon Musk: le Piramidi sono state costruite dagli alieni (Di lunedì 3 agosto 2020) Con una punta di ironia, Elon Musk rilancia su Twitter la teoria delle costruzioni di Giza edificate dagli alieni. Una ministra egiziana lo prende sul serio Elon Musk afferma:”Gli alieni hanno costruito le Piramidi“. Oltre mezzo milioni di utenti mettono like e altri 80 mila retwittano. Alla fine lo stesso magnate cancella il tweet, perché scoppia subito una polemica rovente. Tra quelli che non apprezzano infatti, c’è lo stesso Egitto, al punto che la replica all’affermazione di Musk arriva da Rania A. Al Meshat, ministra per la Cooperazione internazionale. “Seguo il suo lavoro con molta ammirazione.Invito lei e Space X a esaminare gli scritti che spiegano come sono ... Leggi su zon

