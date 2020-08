Da Torino alla Mongolia su una Fiat 127: l'inaspettata avventura nel 2020 (Di lunedì 3 agosto 2020) Si tratta di un'autentica follia, sì, può darsi. Ma è una di quelle che rimangono impresse nella storia: sono pochissimi infatti coloro che osano anche solamente pensare avventure del genere. Ed è ... Leggi su corrieredellosport

(Teleborsa) - Proclamati i 50 vincitori del concorso “Tandem. Bici in Comune”, promosso da Iren in collaborazione con Anci per mettere in evidenza le “buone pratiche” in materia di economia circolare, ...

Da Torino alla Mongolia su una Fiat 127: il viaggio che non ti aspetti nel 2020

La folle avventura di cinque amici torinesi: percorrere migliaia e migliaia di chilometri fino in Asia sulla piccola utilitaria degli anni '70, dotata della motorizzazione dell'epoca Un'autentica foll ...

